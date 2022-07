Eine 250 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben Spezialisten am Mittwoch in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) entschärft. «Die Bombe muss noch abtransportiert werden. Wir rechnen damit, dass die Betroffenen bald wieder zurückkehren können», sagte ein Polizeisprecher am Spätnachmittag. Rund 1000 Menschen mussten das Gebiet vor der Entschärfung verlassen, auch das Rathaus und ein Kindergarten wurden evakuiert.

Ingersheim (dpa/lsw) - Bauarbeiter hatten den amerikanischen Blindgänger am Mittwochvormittag entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort im Umkreis von 300 Metern ab. Anwohner konnten zwischenzeitlich in einer Turnhalle unterkommen.

Zweite Mitteilung

Erste Mitteilung