Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Heidelberg hat die Polizei am Donnerstag das umliegende Gelände geräumt. Wie viele Menschen davon betroffen waren, stand zunächst nicht fest. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sprachen die Menschen direkt an, wie ein Polizeisprecher sagte. In dem Gebiet liegen demnach sowohl Wohnhäuser als auch Gewerbeansiedlungen. Menschen müssen mit Verkehrsbehinderungen und Umleitungen rechnen. Ein genauer Radius für die Absperrung sei noch nicht festgelegt, sagte der Sprecher.

Heidelberg (dpa/lsw) - Der Kampfmittelräumdienst soll entscheiden, wie weiter vorgegangen wird. Dabei steht den Angaben zufolge auch im Raum, dass das mehrere Hundert Kilogramm schwere Kriegsrelikt erst später entschärft wird und die Menschen wieder zurück in ihre Häuser können - bis dann geplant zwecks einer Entschärfung evakuiert wird. Das hänge vor allem vom Zustand der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ab, sagte der Sprecher. Wann genau die Fachleute das entscheiden, war zunächst nicht absehbar. Am Nachmittag waren sie noch auf der Anfahrt.

