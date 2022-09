In Pforzheim ist am Sonntag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die sowjetische Panzerabwehrrakete (PPG2) solle noch am Abend kontrolliert gesprengt werden, weil sie für den Abtransport ungeeignet sei, teilte die Stadt Pforzheim am Sonntag mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei bereits vor Ort. Fußgänger hatten die Bombe zuvor am Davosweg gefunden.

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Fundstelle werde in einem Radius von 150 Metern gesperrt, rund 40 Menschen müssten dafür ihre Wohnungen verlassen, hieß es. Betroffen seien vor allem Anwohner der Friedensstraße, der Prinz-Wilhelm-Straße und der Winsloestraße. „Die Polizei und Feuerwehr werden von Tür zu Tür gehen und alle betroffenen Anliegerinnen und Anlieger direkt informieren“, sagte der Erste Bürgermeister Dirk Büscher laut Mitteilung.

Die Betroffenen können sich demnach während der Sprengung in einem Feuerwehrbus aufhalten, der hierfür zur Verfügung gestellt wird. Die Sprengung sollte gegen 18.15 Uhr beginnen. Die Bundesstraße 463 und die Landesstraße 574 sind den Angaben zufolge nur teilweise betroffen und werden für die Zeit der Sprengung 10 bis 15 Minuten gesperrt.