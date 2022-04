Die Weltranglisten-Zweite Paula Badosa hat ihre Titelchance beim Tennis-Turnier in Stuttgart gewahrt. Dank des 7:6 (11:9), 1:6, 6:3 im ersten Viertelfinale gegen die Weltranglisten-Zehnte Ons Jabeur aus Tunesien zog die Spanierin am Freitag ins Halbfinale ein. Am Samstag spielt die 24-Jährige damit bei ihrem Debüt beim wichtigsten deutschen Damen-Tennisturnier gegen die Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka oder die Estin Anett Kontaveit um das Erreichen des Endspiels.

Stuttgart (dpa) - Von anfangs sechs deutschen Damen im Hauptfeld des mit 611 210 Euro dotierten Hallen-Turniers hatte es nur die Schwäbin Laura Siegemund ins Viertelfinale geschafft. Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber verlor in der ersten Runde gegen Kontaveit.

