Das Strieffler-Haus der Künste in Landau hat eine neue Webseite. Hier findet sich Wissenswertes über zukünftige und vergangene Ausstellungen, die Künstlerfamilie Strieffler, die Sammlung und Gemälde im Haus, die Publikationen und den Verein selbst.

Für 2021 soll im Strieffler-Haus die wegen Corona verschobene Gemeinschaftsausstellung mit der Villa Streccius „Dieter Kissel – ein Sammler aus Leidenschaft“ zu sehen sein – ein Datum steht noch nicht fest. Die Sammlung des Landauer Unternehmers war bislang noch nicht öffentlich zugänglich. Er hat Künstler und Bildinhalte gesammelt, zu denen er einen Bezug hatte. Zahlreiche Pfälzer Künstler sind vertreten, außerdem Werke aus Dresden, wohin er geschäftliche Beziehungen pflegte, und Motive aus seiner Urlaubsregion Südfrankreich.

Für Mai ist eine Schau mit Arbeiten der Ottersheimer Künstlerin Anne Janoschka geplant. Mit ihrem Fokus auf Aspekte des Privaten ist sie vielleicht so etwas wie die Malerin der Stunde. Auf der Webseite des Strieffler-Hauses heißt es: „Einmal der Hektik des Alltags entfliehen, sich in die eigenen vier Wände zurückziehen. Die Welt ganz nah um uns herum mit anderen Augen sehen. Verblasstes wieder entdecken, Vertrautes neu wahrnehmen. Oft genügt ein Moment, um unseren Blick zu verändern. Was wir zu kennen glauben, entwickelt plötzlich ein eigenes Leben, weckt Erinnerungen, irritiert zuweilen, macht neugierig.“

Für den Herbst ist eine Werkschau des Frankenthaler Malers, Grafiker und Zeichners Harald-Alexander Klimek geplant. Klimek ist über die Grenzen der Pfalz bekannt für seine altmeisterlich ausgeführte, detailverliebte Ölmalerei. In einer hintergründigen, kaleidoskopartigen Bildsprache widmet er sich gesellschaftlichen Themen.

Infos im Netz unter