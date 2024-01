Nach Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung im September in Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft einen zweiten mutmaßlichen Randalierer angeklagt. Der 29 Jahre alte Eritreer soll bei den Ausschreitungen als Erster den Betonfuß eines Bauzauns in Richtung von Polizeibeamten geworfen haben und damit weitere Veranstaltungsgegner animiert haben, ebenfalls Gegenstände in Richtung Polizei zu werfen, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mit. Sie wirft dem Mann deswegen unter anderem einen besonders schweren Fall von Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Behörde mit.

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor wenigen Tagen hatte die Staatsanwaltschaft bereits Anklage gegen einen 26-jährigen Eritreer erhoben, der einen Stein auf Polizeibeamte geworfen haben soll.