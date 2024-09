In dem größeren der beiden Anbaugebiete, in Baden, fällt die Weinmosternte im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 10 Prozent niedriger aus. Es wird mit einer Ernte von rund 1,1 Millionen Hektolitern gerechnet. Auf Weißwein entfallen etwa 720.000 Hektoliter und auf Rotwein 420.000 Hektoliter. I

Fellbach (dpa/lsw) - Die Wetterkapriolen sorgen einer Prognose zufolge für einen starken Rückgang bei der Weinernte in Baden-Württemberg. Auf einer Anbaufläche von 26 600 Hektar werden 2024 voraussichtlich 1,9 Millionen Hektoliter Weinmost geerntet, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Winzer standen dieses Jahr vor mehreren Problemen. Starke Spätfröste führten zu Ernteausfällen. Der anhaltende Regen, später in Kombination mit hohen Temperaturen sorgte dann für Krankheiten in den Reben.

