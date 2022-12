Die Landauer Kantorei unter Leitung von Bezirkskantorin Anna Linß gestaltet am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Landauer Stiftskirche A-cappella-Werke aus dem Advents- und Weihnachtsrepertoire.

Es erklingen Choralbearbeitungen und kleine Motetten unter anderem von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Johann Heinrich Lützel, Max Reger, Johannes Petzold und Johannes Matthias Michel. Die Organistin Charlotte Vitek, Kirchenmusikabsolventin der Musikhochschule Frankfurt, ergänzt die Vokaldarbietungen durch die „Paraphrase über Tochter Zion“ von Alexandre Guilmant sowie die sinfonische Fantasie A-Dur von César Franck, dem wohl populärsten Vertreter der bedeutenden Französischen Orgelschule. Geboren wurde der just vor 200 Jahren am 10. Dezember 1822 im belgischen Lüttich.

Und noch ein weiteres Jubiläum, allerdings eher trauriger Natur, nimmt die Programmfolge in den Blick: In der Nacht des 11. Dezember 1942, vor genau 80 Jahren also, starben der bedeutende evangelische Journalist, Schriftsteller und Poet Jochen Klepper, ebenso seine Frau Johanna und die damals 20-jährige Stieftochter Renate. Verheiratet mit einer 1938 zum protestantischen Glauben konvertierten Jüdin, hielt der nach Martin Luther und Paul Gerhardt meistzitierte Dichter im Evangelischen Gesangbuch den Repressalien durch die Nazi-Diktatur nicht mehr länger Stand. Die Angst vor Zwangsscheidung und Deportation veranlasste die Familie schließlich zum gemeinschaftlichen Freitod durch Gift. Das Konzert greift dieses Datum mit kleinen Textblöcken zwischen den musikalischen Beiträgen auf. Zitiert wird aus Gedichten sowie Tagebuch-Eintragungen Jochen Kleppers.

Der Eintritt zu dem Konzert in der Stiftskirche ist kostenfrei.