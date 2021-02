Für Wintersport reicht der Schnee wohl nicht. Aber er hat Gerhard Wagenblatt aus Rülzheim ein schönes Fotomotiv geboten. Wandern ist sein Sport. Er spazierte den Klingbach entlang Richtung Herxheimweyher und hatte freie Sicht auf den Windpark. Pfalzwind hatte 2005 mit dem Betrieb von sechs Anlagen begonnen. Wagenblatt (67) wandert gerne. Und hat in der RHEINPFALZ den Artikel über Skiverband und Skivereine „Alles storniert“ gelesen mit dem Hinweis, dass wir in den Schneetagen gerne Schneebilder mit sportlichem Bezug von Lesern veröffentlichen wollen. Er fotografiert gerne. 18 Jahre sei er Bezirkswanderwart Süd gewesen, teilt der Rentner mit. Er habe im Deutschen Wanderverband eine Patenschaft für den Otterbachbruchweg übernommen. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst läuft Wagenblatt den Rundwanderweg zwischen Rheinzabern und Jockgrim im Naturschutzgebiet Otterbachbruch am Rande des südpfälzischen Bienwaldes ab. Um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.