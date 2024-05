Bei den ersten Folgen war er 14: Ein Drittel seines Lebens ist Noah Calvin Teil einer ARD-Vorabendserie. Jetzt will sich der Schauspieler umschauen, was er mit seinem Leben als Erwachsener so anfängt.

Radolfzell (dpa) - Nachwuchs-Schauspieler Noah Calvin steigt mit 21 Jahren aus der ARD-Vorabendserie «WaPo Bodensee» aus und will sich über seine berufliche Zukunft im Klaren werden. «Ich möchte mich ausprobieren und schauen, was es sonst noch so gibt», sagte der Darsteller, der an diesem Dienstag (18.50 Uhr, Das Erste) zum vorerst letzten Mal in der Serie auftaucht, in einem PR-Interview für die Produktion. Er hat sich an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz eingeschrieben. Der Sohn von Schauspieler Marcus Calvin («Die Garmisch-Cops») arbeitet gerade studienbegleitend als Werkstudent im Archiv des ZDF.

Ein Drittel seines Lebens hat Noah Calvin vor der Kamera verbracht. Als der damals 14-Jährige aus Lörrach bei Freiburg im Jahr 2016 zum ersten Mal neben seiner Film-Mutter Floriane Daniel und seiner Film-Oma Diana Körner in Radolfzell vor der Kamera stand, war er noch das Nesthäkchen Niklas Fehrenbach. Genau 84 Folgen später zieht der sympathische Schauspieler einen vorläufigen Schlussstrich unter das Kapitel Vorabendserie.

«Ich bin allen megadankbar. Es war eine tolle Zeit», sagte er. Und die Crew vermisst ihn umgekehrt auch: «Ein ganz feiner Kerl, dem ich alles Glück der Welt auf seinem weiteren Karriereweg wünsche», lässt sich «WaPo Bodensee»-Ermittler Tim Wilde alias Paul Schott zitieren und Film-Oma Diana Körner alias Mechthild Fehrenbach empfindet es sogar als «Privileg, das Reifen und Erwachsenwerden eines so sympathischen Jungen miterleben zu dürfen. Schade, dass wir nicht noch mehr gemeinsame Drehtage hatten.»

Ein Hintertürchen lässt der zuständige Redakteur Simon Riedl (SWR) offen: «Wir haben uns entschieden, uns vorerst von seiner Rolle zu verabschieden. Aber wer weiß, auch die längste Fahrradtour geht irgendwann zu Ende.» Riedl spielt damit auf Calvins Serien-Abschied an: In der Folge «Gefährliches Pulver» verliebt er sich in die Podcasterin Bea und beschließt, mit ihr zusammen per Fahrrad das Leben zu erkunden. «Natürlich ist es mein Ziel, irgendwann mal richtig von der Schauspielerei leben zu können», formuliert Noah Calvin seinen größten Herzenswunsch im echten Leben.

