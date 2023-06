Stammtorwart Marius Gersbeck wechselt wie erwartet vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Sein Nachfolger im Wildpark wird Patrick Drewes, der ablösefrei vom in die dritte Liga abgestiegenen SV Sandhausen kommt. Diese beiden Personalien gab der KSC am Dienstag bekannt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der gebürtige Berliner Gersbeck war 2019 nach Karlsruhe gekommen und in den vergangenen drei Spielzeiten die Nummer eins der Badener. Sein ursprünglich noch bis 2025 gültiger Vertrag beinhaltete eine Klausel über rund 250.000 Euro, für die die Hertha den Torhüter nun zurückholt. «Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen», sagte Gersbeck, der für drei Jahre in der Hauptstadt unterschrieben hat. Der Abschied des 27-Jährigen vom KSC hatte sich bereits seit mehreren Tagen abgezeichnet.

Sein Erbe tritt nun der 30-jährige Drewes an. «Ich habe meine bisherigen Spiele in Karlsruhe, aber auch die Duelle in Sandhausen auf mich wirken lassen. Das waren alles Argumente für den KSC», sagte der Schlussmann, der für den SVS in den zurückliegenden zwei Jahren insgesamt 67 Pflichtspiele bestritten hat und in Karlsruhe einen Vertrag bis 2025 erhält.

Zumindest eine weitere wichtige Planstelle im Kader für die neue Saison hat der KSC damit geschlossen. Gesucht wird noch ein Nachfolger für den zum Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin gewechselten Stürmer Mikkel Kaufmann. Am 22. Juni bittet Coach Christian Eichner die Karlsruher Profis zum Trainingsauftakt.

