Obwohl Torjäger Serhou Guirassy den VfB noch nicht verlassen hat, haben sich die Schwaben für den sich anbahnenden Abgang schon einmal gewappnet. Der Neue ist der teuerste Einkauf der Clubhistorie.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat auf den sich anbahnenden Abgang von Torjäger Serhou Guirassy reagiert und Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg verpflichtet. Der bosnische Fußball-Nationalstürmer unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie die Schwaben mitteilten.

Medienberichten zufolge erhält der FCA 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Demirovic ist damit der teuerste Einkauf in der Stuttgarter Clubhistorie. Der 26-Jährige erzielte für Augsburg in der vergangenen Saison 15 Liga-Treffer und bereitete zehn Tore vor.

«Er zählt zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeugt Ermedin genauso wie als Vorbereiter», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über Demirovic. «Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft.»

Guirassys Wechsel vom VfB zu Borussia Dortmund galt bis zu einem nicht bestandenen Medizincheck in der Vorwoche als sicher. Nun droht sich eine Hängepartie zu entwickeln, denn erst nach weiteren Untersuchungen soll eine Entscheidung vonseiten des BVB fallen. Zuletzt soll es aber Signale gegeben haben, die auf einen Vollzug des Transfers hindeuten.

Demirovic könnte die entstehende Lücke im Angriff womöglich zumindest ein Stück weit schließen. «Nach dem Spiel in Stuttgart bin ich zum Fan dieser Mannschaft geworden», sagte der Offensivmann, der vorige Saison mit dem FCA mit 0:3 bei den Schwaben verloren hatte. «Die Spielweise und das Team gefallen mir.»