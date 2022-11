Eine Kundgebung der Alternative für Deutschland und mehrere Gegendemonstrationen haben am Samstagnachmittag die Polizei in Stuttgart in Atem gehalten. Insgesamt seien fünf Gegenveranstaltungen vor allem aus dem linken Spektrum angemeldet gewesen, sagte ein Sprecher. Die Polizei sei mit starker Präsenz vor Ort. Zwischen Kundgebung und Gegendemonstranten auf dem Marktplatz standen demnach zwei Wasserwerfer, auch berittene Polizisten seien im Umfeld im Einsatz gewesen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die AfD-Veranstaltung lief unter dem Titel „Wehrt euch gegen Armut, Not und Kälte“. Die Gegendemonstranten hatten sich laut Polizeisprecher vor dem Marktplatz in Stellung gebracht. Es seien laute Sprechchöre zu hören gewesen, die Redebeiträge bei der AfD-Kundgebung seien aber noch verständlich gewesen. Zu Teilnehmerzahlen äußert sich die Stuttgarter Polizei generell nicht.

Bereits zuvor war laut „Stuttgarter Zeitung“ ein Schreiben der Stadt an die Einzelhändler gegangen, in dem unter anderem vor möglichem Vandalismus gewarnt wurde. Einzelhändlern werde demnach empfohlen, ihre Warenauslagen zu sichern. Im Juli war es bei einer Versammlung von AfD-Gegnern in Stuttgart zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.