Mitten auf der Fahrt knallt plötzlich ein Wasserbeutel auf die Windschutzscheibe eines Autos. Was die Polizei danach auf einer Brücke findet.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte von einer Brücke auf ein darunter fahrendes Auto geworfen. Die Tüte sei auf die Windschutzscheibe gefallen, teilte die Polizei mit. Bei einer späteren Kontrolle der Brücke in Schwäbisch Hall fanden die Beamten mehrere mit Wasser befüllte Plastikbeutel.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstag niemand, auch entstand kein Schaden an dem Auto. Die Tat hätte aber auch zu einem Unfall führen können, vor allem wenn sich der Fahrer erschrecke, erklärte ein Polizeisprecher. Dass mit Wasser gefüllte Plastiktüten von einer Brücke geworfen würden, sei sehr ungewöhnlich. Ein solcher Fall sei ihm zuvor noch nicht untergekommen.