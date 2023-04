Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nach einem folgenschweren Wasserrohrbruch bei Bauarbeiten in Villingen-Schwenningen läuft die Wasserversorgung wieder ohne Probleme. Es habe sich gezeigt, dass das Hauptrohr dem Druck standhalte, sagte eine Stadtsprecherin am Montag. Schon seit Sonntag seien alle Haushalte wieder am Wassernetz. In der Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte der Unfall eines Baggers bei Bauarbeiten den Wasserrohrbruch verursacht. Weil die Stadtwerke nach der Reparatur die Wasserversorgung nur sehr langsam wieder in Betrieb nehmen konnten, mussten sich die Leute anderweitig mit Trinkwasser versorgen.

Infos der Stadt zum Wasserrohrbruch

Infos der Stadtwerke zum Wasserrohrbruch