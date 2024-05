Heidenheim an der Brenz (dpa) - Ein Waschbär ist in ein Haus im schwäbischen Heidenheim an der Brenz gelangt und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Bewohnerin hatte vergeblich versucht, das Tier in der Nacht zum Freitag aus dem Haus zu scheuchen, wie die Polizei mitteilte. Da es ihr nicht gelang, rief sie die Polizei. Die Beamten fanden das Tier im Schlafzimmer der Frau. Beim Versuch, den nachtaktiven Kleinbären hinauszubringen, griff er einen Polizisten an. Der blieb glücklicherweise unverletzt. Schließlich floh das Tier aus dem Haus. Wie genau es hineingelangt war, blieb unklar.

PM Polizei