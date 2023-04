Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Urban Priol sitzt dieser Tage am Schreibtisch und rechnet ab mit 2021. Er schreibt an seinem Jahresrückblick „Tilt!“, mit dem er im Dezember auf Tour geht. Wir sprachen mit ihm, was er so alles ausheckt bei seinem Blick zurück in zornigem Humor abgesehen vom Dauerthema Corona, ob er Angela Merkel vermissen wird und wie er die neuen Freiheiten seiner Zunft genießt.

Guten Morgen Herr Priol. Sind Sie mit Ihrer morgendlichen Presseschau schon durch?

Ich habe jetzt das Morgenmagazin hinter mir und die ersten Recherchen im Netz. Und wenn es