Das Wandern ist des Müllers Lust? Nicht nur! Zur Ruine Guttenberg bei Oberotterbach hat es auch ein Metallbauer geschafft. Oder war es ein Physiker? Ein Astronom? Ein Künstler gar?

Auf jeden Fall findet sich auf einem Mauervorsprung, etwas abseits der ausgetretenen Pfade hinauf zum verfallenen Burgfried, ein rätselhaftes mathematisch-physikalisch anmutendes Instrument. Ziemlich unscheinbar, aber doch an exponierter Stelle, verteidigt es auf dem verwitterten Sandstein seinen fest verankerten Platz. Dabei hat es definitiv nichts mit Rittern, Burgfräulein oder mittelalterlichen Waffen zu tun.

Es ist nicht schwer, dem Ding so nahe zu rücken, dass man es genauer betrachten kann. Und bereitwillig stellt es sich selbst vor mit einer Inschrift: „Bordakreis – Bernd Mohr“ liest der Betrachter auf dem Metallfuß, während sich zwei Fragezeichen vor dem geistigen Auge auftauchen.

Gut, dass es da schon Internet gibt

Gut, dass es auf der Burgruine Guttenberg schon Handyempfang und damit Zugang zum Internet gibt. Beim Googeln wird man schnell fündig. Wikipedia und Physik-Cosmos Indirect sind sich wortwörtlich einig und erklären: „Der Bordakreis, auch Repetitionskreis, wurde vom Pariser Mathematiker Jean Charles de Borda (1733–1799) entwickelt und ist ein Instrument zur Messung von Winkelgraden. Mit zwei gegeneinander verschiebbaren Fernrohren können gleichzeitig zwei Ziele anvisiert und der Winkel zwischen ihnen als Bogenminuten abgelesen werden. Hergestellt wurden die Instrumente aus Messing von dem Instrumentenbauer Étienne Lenoir (1744–1832).“

Weiter ist zu erfahren, dass der spezielle Winkelmesser von Pierre Méchain und Jean-Baptiste Joseph Delambre zur Triangulation des Meridianbogens, also zur Landvermessung durch ein projiziertes Netz aus Dreiecken genutzt wurde. Bei so viel französischer Fachkompetenz ist es vielleicht kein Zufall, dass der südpfälzisch interpretierte Bordakreis nur einen Katzensprung von Frankreich entfernt mit weitem Blick über den grenzübergreifenden Mundatwald installiert wurde. Bis 1986 stand die Höhenburg ja sogar noch unter französischer Verwaltung.

Beitrag zu den Kulturtagen SÜW

Was aber hat Bernd Mohr mit diesem Apparat im Schilde geführt? Auf jeden Fall nicht die Vermessung der Elsässer Nachbarn, versichert der in Steinfeld lebende Metallkünstler und Restaurator, der erklärtermaßen „eine Passion für die Erhaltung unseres Kulturguts“ hat. Mit Messdaten – beziehungsweise Koordinaten – habe die Apparatur, die es 1981 sogar auf eine Sondermarke der Deutschen Bundespost geschafft hat, aber schon zu tun.

Die Idee kam dem 1966 in Idar-Oberstein geborenen Metallbauer 2011 als sein Beitrag zum Thema Geocaching der Kulturtage Südliche Weinstraße. Damals waren Künstler der Region dazu aufgerufen, für besondere Orte in der Natur kleine Skulpturen zu schaffen, die dann – wie bei einer modernen Schatzsuche – mit digitaler Hilfe des GPS gefunden werden konnten. Der Bordakreis kam Mohr in den Sinn, weil es ohne dieses analoge Messgerät und der dadurch möglich gewordenen Vermessung und Kartierung der Welt das heutige Geocaching gar nicht gäbe.

Keine exakte Nachahmung

Bei Mohrs Umsetzung des historischen Instruments handelt es sich freilich nicht um die exakte Nachahmung des Originals, sondern um eine freie Interpretation mit sehr persönlichem künstlerischen Ausdruck. Nicht auf irgendwelche physikalischen Feinheiten kam es Mohr dabei an, sondern ihm war bei seiner Plastik der technisch fundierte Eindruck, die klare Ästhetik und der Bezug zur Region wichtig.

Als Material wählte der Steinweilerer Künstler blankes Messing-Blech, das er nach einer selbst gefertigten Maßzeichnung in historisch anmutende Form bog. Das einzige „Fertigteil“ an diesem Objekt ist das kleine Fernrohr am fein austarierten, exakt segmentierten Vollwinkel.

Die Plastik spricht auch durch zwei kleine Zusatzdetails für sich und ihre Heimatregion. Auf halber Höhe ihres Ständers schwebt in einer scharfkantig umrissenen Form der Landkreis Südliche Weinstraße in der Horizontale, während Landau als kreisfreie Stadt exakt die Stelle des Bohrlochs markiert.