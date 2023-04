Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Markus Becker ist nicht nur als Partysänger mit seinem Megahit „Das Rote Pferd“ in den Diskotheken von Mallorca und am bulgarischen Goldstrand unterwegs, nebenher strebt er auch eine Karriere als Kinderliedermacher an. Und dann gibt es noch ein besonderes Verhältnis zum Texter eines Weihnachtsklassikersm von dem er hin und wieder erzählt. Was hat es damit auf sich?

Von Hans Kraus

Sie sagen von sich, ein Nachfahre von Johannes Daniel Falk zu sein, der drei Strophen des Weihnachtslieds „O du fröhliche“ geschrieben hat. Gibt es Unterlagen und Dokumente, die ihre Verwandtschaft mit dem berühmten Vorfahren belegen?

Die