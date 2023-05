Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Flügge war Generalintendant in Braunschweig und hat unter Claus Peymann in Stuttgart gearbeitet – und sich heftig zerstritten, wie er sagt. Was treibt ein Urgestein des deutschen Theaters an, an einer kleinen Bühne wie dem Chawwerusch in Herxheim zu inszenieren?

Eigentlich hätte der Regisseur, Dramaturg, Dozent und Autor Jürgen Flügge trotz seines Rentenalters gerade Hochkonjunktur. Beim Chawwerusch würde das von ihm inszenierte Stück