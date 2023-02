Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler im Südwesten haben im vergangenen Jahr einen ausführlichen Fragebogen beantwortet zu Themen wie Demokratie und Schule. Nun stellt die Kultusministerin die Ergebnisse vor.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wie geht es den Jugendlichen in Baden-Württemberg, was bewegt sie und wie stellen sie sich ihre berufliche Zukunft vor? Zu diesen und anderen Themen hat das Kultusministerium gemeinsam mit der Universität Stuttgart mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler befragt. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) stellt am Freitag (11.00 Uhr) in Stuttgart die Ergebnisse der Jugendstudie 2022 vor.

Nach Informationen des SWR, dem Auszüge der Studie vorab vorlagen, ist ein Ergebnis, dass Jugendliche im Südwesten anfällig für Populismus seien. Außerdem machen sich demnach zwei Drittel der befragten jungen Menschen angesichts des Ukraine-Kriegs große oder sehr große Sorgen wegen Krieg und Terrorismus.