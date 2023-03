Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerd Kannegieser kehrt zurück. Der beliebte Westpfälzer Kabarettist wollte sich eigentlich schon von der Bühne verabschieden. Warum er weiter macht und sogar neue Pläne hat, darüber sprach er vor seinem Auftritt in Essingen mit der RHEINPFALZ.

Herr Kannegieser, ich versuche schon länger, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Erst kam immer was dazwischen, dann schrieben Sie an ihre Fans, dass Sie aufhören. Was ja zum Glück nicht mehr stimmt. Was war los?

Ich