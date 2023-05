Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der TuS Knittelsheim als Sieger der Hauptrunde in der Fußball-Bezirksliga Gruppe Süd mit der besten Ausgangslage in die Aufstiegsrunde zur Landesliga startet, ist wohl die Überraschung des Fußballjahres 2021.

Dabei lief längst nicht alles rund. „Ich habe in meinen zehn Trainerjahren noch nie so viele Ausfälle gehabt wie in der bisherigen Runde“, sagt TuS-Coach Simon Hartenstein.