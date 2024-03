Wegen eines Produktionsfehlers wird ein Tiefkühlprodukt zurückgerufen.

Nidderau (dpa) - Durch einen Produktionsfehler sind tiefgekühlte Garnelen-Teigtaschen eines Handelsunternehmens in Hessen mit Eiern verunreinigt worden. Eier könnten bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen, teilte die Firma am Donnerstag mit. Die betroffenen Produkte könnten in die Märkte, in denen sie gekauft worden seien, zurückgebracht werden. Den Angaben zufolge handelt es sich um das Produkt Bibigo Mini Mandu Prawn Dumplings in der 360-Gramm-Packung mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 12.01.2025, 21.06.2024 und 10.08.2024. Von der Warnung betroffen sind die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen.

