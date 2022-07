Frankfurt/Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg kommt es am Mittwochabend örtlich zu heftigen Gewittern mit Starkregen. Die Gewitterfront ziehe vom Südwesten in den Nordosten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Es sei an manchen Orten mit vielen Blitzen und 60 Litern Regen pro Stunde und Quadratmeter zu rechnen. Es könnten auch Hagelkörner mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern fallen. Ebenso seien Sturmböen mit einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde möglich. Am späten Nachmittag habe es bereits an der Donau zwischen Sigmaringen und Riedlingen ein schweres Gewitter gegeben, sagte der Sprecher.