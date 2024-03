Die Warnstreiks der Beschäftigten im Einzelhandel in Baden-Württemberg haben begonnen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet am Donnerstag mit ungefähr 1300 Teilnehmern im ganzen Land. Der Ausstand soll überwiegend direkt vor Filialen stattfinden. In Stuttgart ist für 10.00 Uhr eine Demonstration angemeldet, an der laut Verdi rund 300 Menschen teilnehmen werden.

Heilbronn (dpa/lsw) - Schon in der Nacht legten laut Verdi rund 130 Beschäftigte des Kaufland-Fleischwerks in Heilbronn die Arbeit nieder und versammelten sich vor dem Gebäude. Das Fleischwerk stehe nahezu still, sagte eine Sprecherin. Nach einer Pause sollen sich um 10.30 Uhr erneut über 100 Streikende dort treffen - auch mit Unterstützung von Beschäftigten aus dem Einzelhandel. Außerdem sollen weitere Unternehmen wie Ikea, H&M und Esprit von den Warnstreiks betroffen sein.

Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im Einzelhandel. Für Arbeiter im Groß- und Außenhandel sollen es 13 Prozent mehr Geld geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen im Einzelhandel um 200 Euro und im Groß- und Außenhandel um 175 Euro erhöht werden.