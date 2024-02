Ohne Luftsicherheitskräfte geht am Flughafen kaum etwas. Das lässt sich am Donnerstag gut beobachten. Ein Warnstreik sorgt dafür, dass alle Flieger in Stuttgart am Boden bleiben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi macht Flugreisenden am Stuttgarter Flughafen heute den, teilte eine Sprecherin des Airports am Mittwoch mit. Schätzungsweise 15.000 Passagiere seien betroffen.

Passagiere sollen nach Angaben des Flughafens den Status ihres Fluges checken und sich mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Probleme könne es auch bei Ankünften geben.

Neben Stuttgart sind auch andere Flughäfen wie Frankfurt, Berlin und Düsseldorf von dem ganztägigen Ausstand betroffen. Da Luftsicherheitskräfte etwa an den Kontrollen für Passagiere, Gepäck und Personal tätig sind, ist ein normaler Betrieb ohne sie nicht möglich. Der Flugverkehr dürfte daher in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden. Verdi fordert für die bundesweit ungefähr 25.000 Branchenbeschäftigten unter anderem höhere Gehälter. Die Tarifverhandlungen werden am 6. und 7. Februar 2024 fortgesetzt.

PM Stuttgart Airport