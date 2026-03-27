Busse bleiben stehen, die Läden öffnen trotzdem: Verdi ruft am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm zum Warnstreik auf. Fahrgäste müssen umplanen.

Ulm (dpa) - Im öffentlichen Nahverkehr in Ulm kommt es am Sonntag zu weitgehenden Ausfällen. Die Gewerkschaft Verdi hat beim kommunalen Anbieter SWU mobil zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft fallen Busse und Bahnen in Ulm und Umgebung voraussichtlich den ganzen Tag aus. Der Streik findet an einem verkaufsoffenen Sonntag statt.

Nicht betroffen sind andere Gesellschaften der Stadtwerke Ulm sowie die SWU Verkehr. Mit dem Streik will Verdi Bewegung in die laufenden Tarifverhandlungen bringen.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Fahrdienstzulage von 13 Prozent, einen Nahverkehrszuschlag von fünf Prozent sowie eine Lehrfahrerzulage von zehn Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. April angesetzt.