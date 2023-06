Schauspieler Max König steht gerade in Radolfzell und Umgebung mit seiner Nichte Charlotte König vor der Kamera. Dort laufen die Dreharbeiten für neue Folgen der ARD-Vorabendserie «WaPo Bodensee». König (35) spielt in dem Quoten-Hit Jakob Frings, einen Beamten der Wasserschutzpolizei. Charlotte spielt seine Tochter. «Ich habe selten so eine coole Neunjährige erlebt wie meine Nichte Charlotte», sagte Max König laut einem PR-Interview zur Serie.

Radolfzell (dpa) - «Sie geht auf eine Englische Schule, spricht schon vier Sprachen und spielt da auch Theater und dreht kurze Filme», zählte der 35-Jährige auf. «Ich habe sie fürs Casting vorgeschlagen. Und da hat sie sich wohl durchgesetzt. Es ist toll, mit ihr zu drehen.» Lilly Menke spielt Sonja Hoffmann, die Ex von Frings, mit dem sie die Tochter Tammi hat.

Wieder mit dabei ist Tim Wilde als Polizist Paul Schott: «Das hat sich gut angefühlt, dass wir in gleicher Besetzung nach der Drehpause wieder mit dem Drehen der siebten Staffel begonnen haben. Eine sehr liebenswerte Familie, die auch die ersten sehr nassen Drehtage im Mai leicht überstanden hat. Und nun belohnt uns traumhaftes Wetter. Ich kann morgens wieder vorm Drehen schwimmen gehen.»

Für die ARD ist «WaPo Bodensee» eine sichere Bank. Die 19 Folgen der fünften und sechsten Staffel erreichten im Schnitt 2,85 Millionen. Der durchschnittliche Marktanteil von 12,8 Prozent markierte nicht nur einen Topwert für die Serie, sondern auch den größten Erfolg für den Sendeplatz am Dienstag um 18.50 Uhr seit mehr als zehn Jahren.

WaPo Bodensee