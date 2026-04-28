Pendler, Ausflügler, Urlauber: Am Tag vor dem 1. Mai droht Stillstand auf einigen Südwest-Autobahnen. Die Auto-Clubs geben Tipps für eine entspannte Fahrt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer mit dem Auto ins verlängerte Mai-Wochenende fahren möchte, sollte lieber genau abwägen, wann's losgeht. Der ADAC Württemberg erwartet vor allem vor dem Feiertag (1. Mai) erhebliche Staus auf den Autobahnen im Südwesten.

Den schlimmsten Tag hat der Automobilclub bereits ausgemacht: Am Donnerstag (30. April) dürfte es oft nur schrittweise vorangehen. «Vor allem am Donnerstagnachmittag wird es richtig voll werden auf den Straßen», warnt Joachim Baumhauer, der Stauberater beim ADAC Württemberg. Im vergangenen Jahr summierte sich der Stau auf Badens Autobahnen an diesem Tag auf 534 Kilometer – die Wartezeit betrug insgesamt 239 Stunden.

«Da der Donnerstag feiertagsbedingt die Funktion eines „vorgezogenen Freitags“ übernimmt, treffen Pendlerinnen und Pendler auf die erste Reisewelle zum langen Wochenende», heißt es auch beim ACE (Auto Club Europa). Er empfiehlt den Freitag, um dem Verkehrshöhepunkt am Donnerstagnachmittag zu entgehen. Aus Sicht des ADAC sollte die Fahrt hingegen am besten erst am Samstag starten, auch wenn das Wochenende dann stark verkürzt ist. «Hier sollte die Situation auf den Autobahnen erheblich ruhiger sein», sagt Baumhauer.

Hier wird es brenzlig

Besonders aufpassen sollten Reisende laut ADAC auf der A8 zwischen Karlsruhe und Ulm – namentlich am Albaufstieg zwischen Aichelberg und Merklingen: «Hier wird es am Donnerstag kaum ohne Stau gehen.» Auch am Freitagvormittag sei die Staugefahr noch hoch. Das gilt laut ACE auch für die Nebenstraßen, auf denen reger Ausflugsverkehr zu Festen, Wanderzielen und Mai-Veranstaltungen herrschen könnte. «In Innenstädten kann es durch Mai-Kundgebungen zu lokalen Sperrungen kommen», erklärt der ACE zudem.

Für den Sonntag erwartet der ADAC starken Rückreiseverkehr mit einem Höhepunkt am Nachmittag. «Wer sehr früh am Morgen losfährt, sollte entspannt ankommen», rät Baumhauer.