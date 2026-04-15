Der Südwesten bekommt Frühlingsgefühle: Wo das Thermometer jetzt sogar auf 24 Grad klettern könnte - und wo nachts Bodenfrost droht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der April dreht wieder auf Frühling, die Temperaturen steigen in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge könnte es dann in einigen Regionen des Landes fast schon frühsommerlich warm werden.

Abseits einzelner Frühnebelfelder soll sich den Angaben nach im Tagesverlauf meist flache, teils auch ausgedehnte Quellbewölkung zeigen. Dazwischen könne es kurze, nach Westen hin auch längere sonnige Phasen geben. Meist solle es trocken bleiben. Die Temperaturen lägen voraussichtlich bei 14 bis 20 Grad, dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Nachts Schauer möglich

In der Nacht zu Donnerstag ist es laut der Prognose wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt könne ein schwacher Schauer durchziehen. Die Tiefstwerte gingen auf 10 bis 4 Grad zurück.

Im Tagesverlauf erwartet der DWD eine Mischung aus Sonne und Quellwolken. Überwiegend soll es trocken bleiben. Die Tageshöchstwerte steigen demnach weiter - auf etwa 17 Grad in hohen Lagen bis 22 Grad im Rheintal. Der Wind bleibe schwach und komme aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen.

Ausblick: Viel Sonne - nachts lokal Nebel und Bodenfrost

Zum Freitag hin deutet sich laut DWD oft heiteres bis sonniges und trockenes Wetter an: Mit 19 Grad im Bereich der Alb bis 24 Grad im nördlichen Rheintal werde es tagsüber verbreitet angenehm. In den Nächten könne sich lokal Nebel bilden. Die Tiefstwerte lägen bei 9 bis 2 Grad, in Oberschwaben sei örtlich Frost in Bodennähe möglich.

In der Nacht zu Samstag bleibe es voraussichtlich gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen nach Einschätzung der Fachleute bei 10 bis 4 Grad - mit Bodenfrost-Schwerpunkt im Allgäu.