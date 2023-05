Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In der Bibel ist zwar von ihnen nichts zu lesen, doch Ochs und Esel gehören seit dem frühen Mittelalter zur Weihnachtskrippe. So wurde die Szene von Bethlehem auch in einer Wandmalerei in der historischen Kirche von Minfeld verewigt – eine der ältesten sakralen Secco-Malereien in der Pfalz.

Maria und Josef, das Jesuskind in Tücher gewickelt, der Engel mit einer Taube und eben auch Ochs und Esel sind trotz der flächigen Beschädigungen wieder gut zu erkennen seit der Restaurierung.