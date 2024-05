Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Eine Wanderin ist in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) verunglückt. Die 74-Jährige sei alleine auf einem Wanderweg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Wegen einer medizinischen Ursache sei sie mehrere Meter hinab in ein unwegsames Gelände gestürzt. Ein Zeuge habe ihre Hilferufe gehört und den Notruf verständigt. Die Bergwacht konnte die Frau retten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie bei dem Unfall am Donnerstag verletzt wurde, blieb zunächst nicht klar.

PM Polizei