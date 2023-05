Die Walter Tigers Tübingen haben den sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geschafft. Mit dem 86:80 (41:35) am Dienstag gegen PS Karlsruhe sicherten sich die Tübinger in den Playoffs der 2. Liga den notwendigen dritten Halbfinalsieg im dritten Duell zum Finaleinzug und die damit verbundene Bundesliga-Rückkehr. Für die Erstliga-Lizenz müssen die Tigers, die 2018 abgestiegen waren, Bedingungen erfüllen.

Tübingen (dpa) - Im zweiten Halbfinal-Duell der 2. Bundesliga ermitteln Rasta Vechta und die Giessen 46ers den zweiten Playoff-Finalisten und Aufsteiger.

Statistik