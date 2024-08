Kein Drittliga-Start nach Maß: Früh in Rückstand geraten, einen Elfmeter verschossen und am Ende in Unterzahl verloren. Viel unglücklicher hätte es für die Mannheimer nicht losgehen können.

Ingolstadt (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat trotz einer ordentlichen Leistung zum Auftakt verloren. Beim FC Ingolstadt kassierte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Die Tore für den FCI erzielten Felix Keidel (8.) und Sebastian Grönning (70.). Der kurz zuvor eingewechselte Felix Lohkemper konnte aus Gäste-Sicht nur den Anschluss herstellen (72.). Waldhofs Niklas Hoffmann kassierte zudem noch die Gelb-Rote Karte (74.).

In einer intensiven Partie vor 5.758 Zuschauern hätte Mannheim bei einer besseren Chancenverwertung durchaus etwas Zählbares mitnehmen können: Martin Kobylanski scheiterte mit einem schwachen Elfmeter an Torhüter Marius Funk (13.). Kennedy Okpala und Terrence Boyd trafen jeweils nur Aluminium (10./21.). «Es gibt kein Vertun, das Spiel müssen wir gewinnen», sagte Antwerpen bei «Magenta Sport» im Interview.