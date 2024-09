Marco Antwerpen ist nicht mehr Coach des Drittliga-Schlusslichts SV Waldhof Mannheim. Über einen Nachfolger wollen die Kurpfälzer zeitnah informieren.

Mannheim (dpa) - Nach einem völlig verpatzten Saisonstart hat sich Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Der 52-Jährige sei am Dienstag nach nicht einmal acht Monaten von seinen Aufgaben entbunden worden, erklärte das noch sieglose Schlusslicht in einer nur zwei Sätze langen Pressemitteilung. Der Verein werde «zeitnah» darüber informieren, wer Nachfolger des glücklosen Coaches werde.

Erst seit Ende Januar in Mannheim

Antwerpen hatte die Mannschaft der Kurpfälzer erst Ende Januar übernommen und sie in der vergangenen Saison knapp zum Klassenverbleib geführt. In dieser Spielzeit wollte der frühere Bundesligist wieder angreifen und versuchen, in der Tabelle «oben reinzustoßen», wie Antwerpen zu Beginn der Saisonvorbereitung sagte. Doch nach fünf Spieltagen steht der SVW mit nur zwei Punkten am Tabellenende.

Trotz einiger Neuzugänge in der Sommerpause ist im Kader weder eine Entwicklung noch eine Hierarchie zu erkennen. Im Kellerduell mit Hansa Rostock, das am Samstag eine Trendwende einleiten sollte, kam der Waldhof nach einem schwachen Auftritt nicht über ein 1:1 an der Ostsee hinaus. Am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) empfängt Mannheim den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.