Trotz früher Führung reicht es für Waldhof Mannheim nur zu einem Remis gegen den bereits feststehenden Absteiger Schweinfurt. Damit bleibt der Drittligist auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim kann in der 3. Fußball-Liga nicht mehr gewinnen. Das 2:2 (1:0) gegen den als Absteiger bereits feststehenden 1. FC Schweinfurt ist das fünfte Spiel in Folge ohne Dreier. Die frühe Führung des Waldhofs durch Diego Michel (1. Minute) drehten die Bayern durch Leonard Langhans (50.) und Devin Angleberger (61.). Felix Lohkemper sorgte dafür, dass zumindest ein Punkt im Carl-Benz-Stadion blieb.

Der Waldhof kam gut rein. Vincent Thill flankte von rechts und Michels Schuss wurde nach 53 Sekunden unhaltbar abgefälscht. Nachfolgend verpasste es Mannheim allerdings, mehr aus der Überlegenheit zu machen.

Innerhalb von elf Minuten drehten die Bayern in der zweiten Hälfte das Spiel: Erst rutschte Langhans in eine Hereingabe von Lucas Zeller, dann traf Angleberger.

Doch die Freude währte nicht lange: Terrence Boyd schickte Lohkemper, der sich abseitsverdächtig gegen den heraus geeilten Torhüter Toni Stahl durchsetzte und den Ball nur noch einschieben musste.