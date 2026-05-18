Mit der Arminia verhindert Noah Sarenren Bazee so gerade noch den drohenden Abstieg. Dennoch läuft er in der kommenden Saison eine Liga tiefer auf.

Mannheim/ Bielefeld (dpa) - Angreifer Noah Sarenren Bazee wechselt vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zum Drittliga-Club SV Waldhof Mannheim. «Ich kenne Noah sehr gut aus meiner Zeit in Hannover. Er war damals schon ein Spieler mit sehr spannenden Anlagen», sagte Mannheims Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber in einer Vereinsmitteilung. Der 29-Jährige habe einen «Top-Charakter» und sei ein Teamplayer, erklärte Zuber weiter.

Sarenren Bazee bestritt in der abgelaufenen Saison 27 Pflichtspiele für die Arminia und erzielte dabei fünf Tore. Die Ostwestfalen vermieden so gerade eben noch den drohenden Abstieg. Der mit großen Ambitionen gestartete Waldhof beendete die Drittliga-Spielzeit als Tabellenzehnter.