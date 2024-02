Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat auf die Verletzung von Jan-Christoph Bartels reagiert und einen weiteren Keeper verpflichtet. Der 25 Jahre alte Omer Hanin wird das Torhüter-Team der Mannheimer erweitern, wie die Kurpfälzer am Samstag mitteilten. Der Schlussmann spielte zuletzt für den FSV Frankfurt in der Regionalliga. «Er ist in Mainz sehr gut ausgebildet worden, besitzt die notwendige Persönlichkeit und passt dementsprechend genau in die von uns gesuchte Rolle», sagte Sport-Geschäftsführer Tim Schork.

Vereinsmitteilung