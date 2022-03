Rund 400 Quadratmeter Wald haben am Sonntagabend in der Nähe von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) gebrannt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Winterbach (dpa/lsw) - PM