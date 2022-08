Ein 57 Jahre alter Waldarbeiter ist am Mittwochmittag in einem Gebiet in der Nähe von Ellwangen (Ostalbkreis) bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt. Der Mann wurde von einer rund 30 Meter großen Fichte getroffen und später im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen (dpa/lsw) - PM 1