Baden-Württemberg Wahl in Tracht
Gutach (dpa) - Bunt ging es an der Wahlurne in Gutach im Schwarzwald zu: Dort kamen einige Einwohnerinnen in traditioneller Tracht zur Landtagswahl in Baden-Württemberg - inklusive Bollenhut. Der Hut ist neben Kirschtorte und Kuckucksuhr das Wahrzeichen des Schwarzwaldes.
Die Wahllokale in Baden-Württemberg haben seit dem Morgen für die Abstimmung geöffnet. Wahlberechtigt sind nach Schätzungen des Statistischen Landesamts rund 7,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger.
Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags und damit auch indirekt darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf seine Nachfolge haben CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.
Vor 222 Jahren wurde der Bollenhut erstmals urkundlich erwähnt. Die großen Wollknäuel geben dem meist in Handarbeit gefertigten Hut seinen Namen. Ein fertiger Hut wiegt bis zu zwei Kilogramm. Unverheiratete Frauen tragen rote Bollen auf dem Hut, nach der Heirat kommen schwarze Bollen auf die traditionelle Kopfbedeckung.