In Gutach erschien manche Wählerin zur Landtagswahl in traditioneller Tracht – der berühmte Bollenhut durfte dabei nicht fehlen. Was hinter dem Schwarzwälder Symbol steckt.

Gutach (dpa) - Bunt ging es an der Wahlurne in Gutach im Schwarzwald zu: Dort kamen einige Einwohnerinnen in traditioneller Tracht zur Landtagswahl in Baden-Württemberg - inklusive Bollenhut. Der Hut ist neben Kirschtorte und Kuckucksuhr das Wahrzeichen des Schwarzwaldes.

Die Wahllokale in Baden-Württemberg haben seit dem Morgen für die Abstimmung geöffnet. Wahlberechtigt sind nach Schätzungen des Statistischen Landesamts rund 7,7 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger.

Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags und damit auch indirekt darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf seine Nachfolge haben CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

Wählerinnen kamen in Tracht mit dem bekannten Bollenhut. Foto: Silas Stein/dpa

Vor 222 Jahren wurde der Bollenhut erstmals urkundlich erwähnt. Die großen Wollknäuel geben dem meist in Handarbeit gefertigten Hut seinen Namen. Ein fertiger Hut wiegt bis zu zwei Kilogramm. Unverheiratete Frauen tragen rote Bollen auf dem Hut, nach der Heirat kommen schwarze Bollen auf die traditionelle Kopfbedeckung.