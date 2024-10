Das Trio um Mastermind Lömsch Lehmann (Saxofon, Klarinette) mit Matthias Debus am Kontrabass und Erwin Ditzner am Schlagzeug hat es sich zur Aufgabe gemacht, prägnante Motive Richard Wagners mit Jazz zu kombinieren. Es gastierte nun im Landauer Haus am Westbahnhof,

Kann man die Essenz von über 15 Stunden Wagner-Oper auf 90 Minuten herunterbrechen? „Der Ring des Nibelungen“ heißt die Abfolge von vier Opern,