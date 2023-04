Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Stuttgart mutmaßlich zu schnell gefahren und gegen einen stehenden Wagen geprallt. Vier Menschen wurden verletzt, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Ein 19-Jähriger verlor demnach am Donnerstagabend in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Mutmaßlich war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er krachte gegen das Fahrzeug einer 58 Jahre alten Frau, die sich schwer verletzte. Sie wurde von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Der 19-Jährige und seine beiden Mitfahrer im Alter von 13 und 20 Jahren wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzte die Schadensumme auf rund 40.000 Euro.

