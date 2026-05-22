Baden-Württemberg Waffenarsenal bei Grenzkontrolle gefunden

Polizei
Der Mann führt eine ganze Reihe an Waffen mit sich. (Symbolbild)

Ein 28-Jähriger gibt sich bei einer Grenzkontrolle harmlos – doch in seinem Auto stapeln sich verbotene Waffen. Für seine Einreise gibt er einen ungewöhnlichen Grund an.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Mit einer ungewöhnlichen Sammlung an Waffen ist ein 28-Jähriger am Grenzübergang in Weil am Rhein von der Bundespolizei kontrolliert worden. Der Mann habe bei der Kontrolle am Donnerstagabend angegeben, lediglich ein Teppichmesser dabei zu haben und zum Shisha rauchen nach Deutschland einreisen zu wollen, teilte die Bundespolizei mit. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten demnach jedoch 13 Messer, eine Säge und eine Garrotte - ein strangförmiges Würgeinstrument.

Sieben der Messer fallen laut Bundespolizei unter das Führungsverbot, die Garrotte ist grundsätzlich verboten. Gegen den Mann mit französischer Staatsangehörigkeit sei ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Nach der Sicherstellung der Gegenstände durfte er seine Reise fortsetzen.

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