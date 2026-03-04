Roche meldet für 2025 mehr Beschäftigte und gestiegene Umsätze in Deutschland. Besonders die Pharma-Sparte entwickelt sich positiv, während das Diagnostik-Geschäft leicht nachgibt.

Mannheim (dpa/lsw) - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat 2025 in Deutschland gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen mitteilte. Zum Ergebnis gab es keine Angaben. Roche ist in Deutschland unter anderem in Mannheim, in Grenzach-Wyhlen unweit der schweizerischen Grenze und im bayerischen Penzberg vertreten.

Die Pharma-Sparte des Konzerns legte beim Umsatz um 6,3 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Das Geschäft der Diagnostik-Sparte ging leicht um 1 Prozent auf 909 Millionen Euro zurück. Hintergrund ist das abnehmende Geschäft mit Blutzuckerteststreifen, weil der Trend schon seit längerem hin zur kontinuierlichen Glukosemessung geht. Der Rückgang in dem Bereich wurde erwartet. Die Lieferungen aus den deutschen Standorten in den

globalen Roche-Verbund stiegen um 5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Dies

unterstreiche die strategische Bedeutung Deutschlands als Technologie- und

Produktionsknotenpunkt innerhalb des Konzerns sowie als Exportnation.

Roche hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr in Deutschland über 700 Millionen Euro investiert. Die Zahl der Beschäftigten legte um 338 Männer und Frauen auf 18.549 Mitarbeitende zu.