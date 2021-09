Gerd Götz hat in seinem ersten Jahr die Handball-Frauenmannschaft des TV Wörth in die Oberliga geführt und seitdem kein Spiel gehabt. „Wir haben kein Spiel verloren“, meint der Trainer schmunzelnd.

Seit Anfang Juli ist dreimal in der Woche Training. Götz bedauert den Rückzug von Linksaußen Katharina Geiger sowie den studienbedingten Ausfall von Olivia Wenzel. Julia Sitter und Lara Pfirrmann drohen aus gesundheitlichen Gründen lange auszufallen. „Ohne Neuzugänge sind wir in der Oberliga aufgrund der angesprochenen Probleme zwar nicht chancenlos, aber realistisch gesehen krasser Außenseiter. Wir können nur versuchen, mögliche Schwächen des Gegners auszunutzen“, überlegt Götz im Blick auf die kommende Saison.

Sie beginnt für den TV Wörth am Sonntag, 26. September, um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Bassenheim – in der IGS-Halle in Kandel. Wegen der Bundestagswahl sind alle Hallen in Wörth belegt. Bis Sonntag dauert ein Trainingslager in der Bienwaldhalle. Zum abschließenden Testspiel am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Heidesheim sind Zuschauer zugelassen.