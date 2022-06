Zum zweiten Mal treibt es die Stadt Wörth an die frische Luft – nicht wegen Corona wie im vergangenen Jahr sondern aus Lust am Sommergefühl. Vor dem Rathaus wird wieder eine Bühne aufgebaut.

Wer es ganz relaxt genießen möchte, kann einen eigenen Klapphocker, Liegestuhl oder Sitzsack mitbringen. Deshalb bleibt der Platz vor der Sommerbühne unbestuhlt, teilt die Stadtverwaltung mit. Unterschiedliche Formate für jedes Alter will die Stadt bieten. Und gerade für Kinder hält sie einen besonderen Leckerbissen bereit mit der Kölner Band Gorilla Club und ihrem coolen Krach fürs Kinderzimmer am Sonntag, 26. Juni, 15 Uhr.

Die Gorillas bieten kein Animationsprogramm für Kinder, sondern eine Sammlung ungewöhnlicher, bunter Rock- und Popsongs, mit denen sie Kindern auf Augenhöhe begegnen – ein bisschen wie coole große Geschwister mit E-Gitarren, Synthesizern und Schlagzeug. Die Gruppe wurde von den Indiepop-Band Locas in Love um Stefanie Schrank und Björn Sonnenberg gegründet. Schon mit ihrem Debütalbum „1-2-3-4!“ haben sie einen Überraschungshit gelandet. Im Lockdown entstanden dann die 13 Songs vom zweiten Album „Ok cool!“.

Eröffnung mit DJs und Lichtshow

Zur Eröffnung des Wörther Sommers am Freitag, 24. Juni, 20.30 Uhr, legen die beiden DJs Toby O. Rink und RaGH vom Music Collective Good Earth Vibes aus Kandel und Karlsruhe TecHouse auf. Dazu gibt es eine Lichtshow von Dominik Rinnhofer, der an Projekten der Karlsruher Schlosslichtspiele mitgewirkt hat.

Cris Cosmo serviert am Samstag, 25. Juni, 20.30 Uhr, mit seiner Band handgemachtem Pop, Reggae und Hip-Hop. Die Songs des Energiebündels haben alle eine positive Grundstimmung und handeln von Selbstverwirklichung und von Hoffnung in Krisenzeiten. Es kann auch passieren, dass der Sänger mit seiner Akustikgitarre ganz spontan auf der Bühne noch ein neues Stück aus dem Handgelenk schüttelt.

In die zweite Runde geht die Sommerbühne im Juli. Während des Sonnenuntergangs am 16. Juli, 20.30 Uhr, plaudert die Südpfälzer Sopranistin Annette Postel über „Mozarts Affäre“. Das Salonorchester Schwanen begleitet die quirlige Diva, die immer mit einem Augenzwinkern, aber virtuos, mit körperlichem Einsatz und großer Klangfülle auf der Bühne steht.

Musical mit Großpuppen

Beim Musical mit Großpuppen und Schauspielern der Freien Bühne Neuwied stechen am 17. Juli, 11 Uhr, Piraten in See. Lucy, die Tochter des berühmten Piraten White Bird, soll bald das Kommando übernehmen und die erste Piratenkapitänin werden. Doch etwas Seltsames geht vor auf dem Schiff von Captain White Bird. Wer macht ihm und seiner Tochter Lucy das Leben schwer?

Info

Im Netz unter www.woerth.de. Karten sind bei der Stadt Wörth, bei Reservix auch online erhältlich.