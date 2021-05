Die Stadt Wörth macht aus der Corona-Not eine Tugend und startet unter dem Motto „Wörther Sommer – Kultur im Freien“ am dritten Juniwochenende eine Sommerbühne an der frischen Luft.

Die Open-Air-Bühne wird auf dem Platz vor der Festhalle aufgebaut: umringt von Architektur und doch im Grünen. Eröffnet wird sie am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr durch die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit „Trommelwirbel“. In der Komposition von Gregor A. Mayrhofer will die Schlagwerkerin Vivi Vassileva zeigen, wie vielseitig und musikalisch Marimbaphon, Trommeln und Perkussionsinstrumente sein können – auch, wenn sie aus Müll und Recyceltem gebaut sind. Außerdem auf dem Programm: Charles Ives Unanswered Question.

Am Abend darauf soll der mehrfach verschobene Auftritt von Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec endlich Wirklichkeit werden: Am Samstag, 19. Juni, 20.30 Uhr, liest, spielt und lebt er in Alexis Sorbas die Geschichte des von Selbstzweifeln geplagten Intellektuellen, der auf den vor Lebensfreude sprudelnden freigeistigen Naturmenschen trifft. Begleitet wird Nemec vom Orchistra Laskarina.

Mit „Mein neuer Nachbar, Beethoven“ wird am Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr die Geschichte des Komponisten Ludwig van Beethoven mit Musik erzählt. Mit viel Gepolter zieht der 53-jährige Beethoven mitsamt Flügel in sein neues Domizil ein, um die Neunte als sein letztes großes Werk zu komponieren.

Karten

Der Eintritt für die Abendveranstaltungen kostet im Vorverkauf 25 Euro (ermäßigt 19 Euro), für die Familienveranstaltung am Sonntagvormittag 12 Euro (ermäßigt 6 Euro). Karten sind erst ab 7. Juni bei der Stadtverwaltung Wörth, über www.reservix.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, um die Entwicklung der Inzidenzwerte abzuwarten. Voraussetzung sind Schnelltest, Impfung oder Genesung nach einer Corona-Infektion. Bescheinigungen müssen bei der Ticketkontrolle vorgezeigt werden. Kurzfristig sind bei schlechtem Wetter zudem Verlegungen möglich.