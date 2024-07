Aus bislang ungeklärten Gründen geraten in der Nacht Wäschecontainer vor einer Wäscherei in Crailsheim in Brand.

Crailsheim (dpa/lsw) - Vor einer Wäscherei in Crailsheim im Landkreis Schwäbisch Hall sind in der Nacht mehrere Wäschecontainer in Brand geraten. Von etwa 20 bis 30 Containern standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte etwa 15 in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Auch die Gebäudeaußenwand sei durch das Feuer angegriffen worden. Der Brand wurde noch in der Nacht gelöscht. Einsatzkräfte blieben für Nachlöscharbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes und die Schadenhöhe blieben vorerst unbekannt.